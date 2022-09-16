السعودية.. تكريم آلاف شاركوا في مواجهة كورونا بالخرج

في ليلة حملت في معانيها الشكر والتقدير لمن ساهم وشارك خلال تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال جائحة كورونا، كرم محافظ الخرج اليوم الجمعة، مساعد الماضي الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأفراد والمتطوعين المشاركين بمحافظة الخرج في مواجهة الجائحة.

وبلغ عدد المشاركين في القطاعات الحكومية وغير الربحية 6156 شخصا، وبلغت الجهات 193 جهة، قدموا خلالها 616 مبادرة ونفذ3307 متطوعين ومتطوعات أعمالا بلغت 201662 ساعة.

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وفي حديثه لـ"العربية.نت"، رفع الماضي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ولولي عهده "لقاء توجيهاتهم والاهتمام البالغ في التعامل مع هذه الجائحة، حيث بدأت خطة العمل انطلاقا من الكلمة التاريخية لخادم الحرمين في بداية الجائحة حينما أكد أن صحة الإنسان هي الأولوية، وتسخير موارد الدولة وإمكاناتها لتحقيق هذا الهدف لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة بلا استثناء، فكانت رسالة من شريعة سمحة وإنسانية عظيمة أصبحت أنموذجا لكافة الدول التي تعاملت بدرجات متفاوتة مع الوباء".

وأضاف أنه "بتكامل وتكاتف الجهود من جميع الإدارات الحكومية إيمانا منها برسالتها ودورها في تكميل دور الجهات الحكومية في المملكة".