السعودية: منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية

مع قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، أعلنت وزارة التجارة السعودية منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية.

فقد أوضحت في بيان اليوم الجمعة، أنه يمنع على "الأفراد والمنشآت التجارية" استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".

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كما أكدت أنها ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

يذكر أنه صدر تعميم للمنشآت التجارية قبل أربعة أعوام بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.