في سماء السعودية.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد منتصف ليل اليوم الجمعة، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ؛ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر والمريخ سوف يرصدان باتجاه الأفق الشمالي الشرقي، مشيراً إلى أنهما لن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب نظراً لأن المسافة الظاهرية بينهما واسعة ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

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كذلك قال إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعياً في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في ديسمبر المقبل.

اختلاف سطوع المريخ

وأضاف أبو زاهرة أن اختلاف سطوع المريخ يختلف كثيراً في سماء الأرض، مشيراً إلى أن المريخ ليس كبيراً جداً، حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومترا فقط وعلى عكس كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

وتابع قائلاً "يبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر، يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكباً بحجم المريخ جنباً إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائماً ساطعاً، لأنه كبير جداً، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير الذي يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض".

كذلك أفاد بأن المريخ يدور حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، مبيناً أنه في بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما البعض، وفي بعض الأحيان، كما كان الحال في معظم عام 2021، كان المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما البعض، وبالتالي ظهر المريخ خافتًا.

الكوكب الأحمر

وعزا سطوع الكوكب الأحمر في بعض الأحيان إلى دوران الأرض حول الشمس مرة واحدة والذي يستغرق عاماً، فيما يستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة.

في حين يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و50 يوما؛ لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبا.