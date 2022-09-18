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إخلاء طفلة سعودية سقطت من نافذة شقة في الدور التاسع باسطنبول

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إخلاء فتاة سعودية
طائرة الإخلاء الطبي

إخلاء طفلة سعودية سقطت من نافذة شقة في الدور التاسع باسطنبول

أشارت قنصلية المملكة في اسطنبول إلى أن إخلاء الفتاة تم بتوجيهات من القيادة، وفي ظل متابعة من وزير الخارجية السعودي

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت القنصلية السعودية في ‎إسطنبول أنه تم نقل فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 عامًا، سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع بإسطنبول، إلى المملكة عبر طائرة إخلاء طبي.

من عملية الإخلاء
من عملية الإخلاء

وقالت القنصلية في بيان عبر حسابها في "تويتر": إن قنصل المملكة وأعضاء القنصلية السعودية باسطنبول ودّعوا اليوم طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وعلى متنها الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع.

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وأشارت قنصلية المملكة في اسطنبول إلى أن إخلاء الفتاة تم بتوجيهات من القيادة، وفي ظل متابعة من وزير الخارجية السعودي.

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