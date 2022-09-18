تفاصيل جديدة عن توطين الصناعات الدفاعية بالسعودية

يتابع فريق برنامج "عسكريتاريا" أخبار صفقة إسرائيلية جديدة لطائرات التزود بالوقود جوا واستعداد إيران لإجراء الاختبارات النهائية على منظومة بافار 373 الدفاعية ورغبة بولندا في شراء 96 مروحية أباتشي من طراز AH-64E.

كما يستضيف البرنامج آرون ميتا رئيس تحرير مجلة بريكنغ ديفنس Breaking Defense لمتابعة سباق التسلح في جنوب شرق آسيا وانعاكاسات الصفقة الأميركية الأخيرة لتسليح تايوان على هذا السباق.

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وفي الجزء الثاني من الحلقة يتابع البرنامج مسيرة توطين الصناعات الدفاعية بالسعودية من خلال زيارة شركة التدريع للصناعات العسكرية بالرياض حيث يلتقي مقدم البرنامج المهندس حبيب الخالدي للتعرف على مراحل تدريع المركبات داخل المصنع، ثم أيوب صبري الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعات العسكرية للحديث عن خطط الشركة المستقبلية والدور الذي تلعبه في تنفيذ خطط توطين الصناعات الدفاعية بالسعودية وفقا لرؤية المملكة 2030.