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سماء جدة تتزين بعروض مبهرة من مقاتلات القوات الجوية الملكية

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العروض الجوية في جدة
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)

سماء جدة تتزين بعروض مبهرة من مقاتلات القوات الجوية الملكية

إيذاناً بانطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92.. "نسور الجو" حلقوا فوق الواجهة البحرية لجدة

العربية.نت - نادية الفواز (تصوير علي الشدوي) 

نشر في: آخر تحديث:

تزينت سماء مدينة جدة بالعروض المبهرة التي قدمها "نسور الجو" الذين حلقوا فوق الواجهة البحرية إيذاناً بانطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92.

من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
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وشاركت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية فرحة أبناء مدينة جدة وقدمت لهم عروضاً جوية وتشكيلات فنية وسط أجواء من الإثارة والإعجاب.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن انتهاء القوات الجوية الملكية السعودية من كافة الاستعدادات الخاصة بعرض الطائرات المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني 92 وذلك في 14 مدينة في المملكة.

من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
  • من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
  • من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
2 صور
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
من العرض الجوي (تصوير علي الشدوي)
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