سماء جدة تتزين بعروض مبهرة من مقاتلات القوات الجوية الملكية
إيذاناً بانطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92.. "نسور الجو" حلقوا فوق الواجهة البحرية لجدة
تزينت سماء مدينة جدة بالعروض المبهرة التي قدمها "نسور الجو" الذين حلقوا فوق الواجهة البحرية إيذاناً بانطلاق أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92.
وشاركت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية فرحة أبناء مدينة جدة وقدمت لهم عروضاً جوية وتشكيلات فنية وسط أجواء من الإثارة والإعجاب.
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وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن انتهاء القوات الجوية الملكية السعودية من كافة الاستعدادات الخاصة بعرض الطائرات المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني 92 وذلك في 14 مدينة في المملكة.
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