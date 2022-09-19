متاحف السعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي
الفعاليات ستتم في متحف قصر المصمك في الرياض، ومتحف قصر الزاهر في مكة المكرمة، ومتحف قصر شبرا في الطائف، ومتحف سكة الحديد في المدينة المنورة، ومتحف نجران الإقليمي
تعتزم هيئة المتاحف في السعودية يوم الجمعة القادم تنظيم فعاليات وأنشطة احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ92 وذلك في عددٍ من متاحف القصور السعودية والمتاحف الإقليمية في خمس مدن، بهدف تعزيز حضور الأنشطة المتحفية، وزيادة الوعي بالعمق التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.
وقد حددت هيئة المتاحف مواقع ومتاحف في المدن المستهدفة بالفعاليات، وهي: متحف قصر المصمك في الرياض، ومتحف قصر الزاهر في مكة المكرمة، ومتحف قصر شبرا في الطائف، لما تحمله متاحف هذه القصور من قيمة كبيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى متحف سكة الحديد في المدينة المنورة، ومتحف نجران الإقليمي.
وستحتضن هذه المتاحف فعاليات وأنشطة ثقافية تفاعلية. وتشمل الفعاليات إضاءة واجهات المتاحف باللون الأخضر احتفالاً بالمناسبة، وإسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى الرسم الجرافيتي، والجداريات التعريفية بالمتاحف السعودية، وعروض فلكلورية، وعازفين على آلة العود، وتجهيز مناطق مخصصة للأطفال مستوحاة برامجُها من البيئة التعليمية المتحفية.
يذكر أن هيئة المتاحف هي هيئة حكومية سعودية تأسست في فبراير 2020، ومقرها في العاصمة الرياض. وتهدف الهيئة لتطوير المتاحف والأنظمة واللوائح المتعلقة بها، وخلق بيئة مستدامة تشجع على الاستثمار في هذا المجال.
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