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مجموعة MBC تُدَشِّنُ مقرَّها الرئيس في العاصمة الرياض

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من حفل تدشين مقر مجموعة أم بي سي في الرياض " واس"
السعودية

مجموعة MBC تُدَشِّنُ مقرَّها الرئيس في العاصمة الرياض

رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: ستشهد السنوات القادمة أعمالاً عالمية تستمد حكايتها من التاريخ العربي، مستلهمة شعارها من مقولة سمو ولي العهد:" طموحنا عنان السماء ".

العربية.نت - الرياض

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دَشَّنَت مجموعةُ MBC الإعلامية مقرَّها الرئيس في العاصمة الرياض اليوم، بحضور وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وجمع من الإعلاميين والمهتمين.
وبُدِئ الحفلُ بالسلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة الأعمال التليفزيونية لـمجموعة MBC.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته في الحفل عن سعادته بما تشهده السعوديةمن نهضة شاملة وتطور كبير تحت ظل القيادة الحكيمة - حفظهما الله - والدعم غير المحدود لقطاعات الثقافة والإبداع والإعلام والترفيه.

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وقال: نعمل بكل إصرار على أن تكونَ مجموعةُ MBC واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية، وستشهد السنوات القادمة أعمالاً عالمية تستمد حكايتها من التاريخ العربي، مستلهمة شعارها من مقولة سمو ولي العهد:" طموحنا عنان السماء ".

البراهيم مع القصبي وزير الإعلام السعودي
البراهيم مع القصبي وزير الإعلام السعودي
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