الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى السعودية.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية باكير موحيدين آمزا، وسفير جمهورية الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير مملكة إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير جمهورية غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير جمهورية البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير جمهورية البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز.

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كذلك تقدم سفير جمهورية بنين آدم زكاري باغودو، وسفير مملكة البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية أمير خرم راتهور، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد علي بوغازي، وسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية دانغ سون زونغ.، بأوراق اعتمادهم.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة، وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

وحضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.