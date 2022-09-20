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الصحة السعودية: الإنفلونزا شائعة في المدارس

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انفلونزا - تعبيرية

الصحة السعودية: الإنفلونزا شائعة في المدارس

تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا في موسم الخريف والشتاء

العربية.نت - كوثر الرمضان

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كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "الإنفلونزا والنزلات المعوية من أكثر الأمراض الشائعة في المدارس"، مطالبة عبر منصتها التوعوية "عش بصحتك" الآباء والأمهات التأكد من تعليم الأطفال غسل أيديهم بشكلٍ منتظم لتجنب العدوى، خصوصاً في المدارس، وعبر تحت وسم #عش_بصحة، قالت: "تأكّد من تعليم الطفل غسل يديه بشكلٍ منتظم لتجنب العدوى".

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في الوقت نفسه، أكد مختصون تزداد فرص الإصابة بالإنفلونزا في موسم الخريف والشتاء، خاصةً مع فترة العودة إلى المدارس، وانتشار فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، إذ يمكن أن تنتشر العدوى بين الأطفال، خاصةً لدى الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات، فيمكن أن يعاني الطفل من حمى شديدة، وصداع، وألم في الجسم، والأعراض الأخرى الشائعة للأنفلونزا، وتستمر هذه الأعراض لبضعة أيام، وقد تمتد إلى أسبوعين حسب شدة الحالة.

وأوصى بعضهم، للوقاية من أعراض الأنفلونزا الشديدة، بإعطاء جرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا للأطفال فوق عمر ستة أشهر، وهو مناسب أيضاً للأشخاص البالغين وكبار السن حتى بلوغ 60 عاما من العمر.

في حين طالب آخرون بضرورة التوعية أو إلزامية الحصول على لقاح الأنفلونزا في بداية موسم الخريف، أي خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر، إذ يبدأ تأثير اللقاح بعد مرور 14 يوما من الحصول عليه، ليوفر حماية خلال موسمي الخريف والشتاء، ومع ذلك، يمكن الحصول على التطعيم في وقت لاحق إذا لم تكن هناك فرصة في الحصول عليه مع بداية الخريف.

يذكر أن أعراض الإنفلونزا هي ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات.

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