للقادمين من الخارج.. إجراءات تأشيرة العُمرة في دقائق

أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم الإلكتروني الذاتي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة لاختيار باقات العمرة من خلال المنصة الإلكترونية "مقام".

وفي إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من خارج المملكة، قدمت الوزارة إجراءات إلكترونية ميسرة تضمن حفظ حقوقهم وتقديم الخدمات بجودة عالية.

مادة اعلانية

ويُمكن للمعتمرين القادمين من خارج المملكة الدخول على بوابة "مقام" لاختيار إحدى منصات الوكلاء المعتمدين عبر رابط المنصة الموحدة.

كما يمكنهم حجز الخدمات والحصول على رقم مرجعي لطلب التأشيرة، ثم الدخول إلى منصة التأشيرات الوطنية لاستكمال نموذج طلب التأشيرة وطباعتها.

90 يوماً

وتتضمن خدمات المنصة معرفة الوكلاء المحلّيين في بلد المعتمرين، والتعرف على الوكلاء المعتمدين في بلد المعتمر من خلال بوابة مقام لإصدار تأشيرة العمرة التي تستمر لمدة 90 يومًا منذ إصدارها، وتتيح للمعتمرين حرية التنقل بين المدن السعودية للتعرف على التنوع الثقافي بالمملكة.

ويستطيع المعتمر من الخارج حجز خدمات العُمرة عبر منصة "مقام"، واستخراج التأشيرة وحجز الخدمات إلكترونيًّا من جميع أنحاء العالم عبر المنصة خلال أقل من 24 ساعة، من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية والنقر على قائمة المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وتحديد نوع الوكيل المطلوب من مقدمي خدمات العُمرة للشركات وللأفراد، واختيار الوكيل من القائمة التي ستظهر.

مسار الرحلة والحجوزات

كما تشمل خدمات أيقونة الوكيل في الموقع الإلكتروني إمكانية اختيار مسار الرحلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وحجز تذاكر الطيران، وحجز خدمات النقل الداخلي بالمملكة، مع إمكانية حجز الإيواء السكني، وإرسال طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية.

وعند إتمام حجز الخدمات عبر الوكيل المعتمد يحصل المعتمر على رقم مرجعي لإتمام عملية الدفع عبر الإنترنت وعبر البطاقات الائتمانية (VISA)، لإصدار التأشيرة عبر منصة التأشيرات الوطنية الموحدة خلال 24 ساعة.