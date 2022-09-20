مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة نجاة طفلة من الدهس!

خلال الساعات الماضية انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية يوثق نجاة طفلة من الدهس في آخر لحظة.

في التفاصيل ظهرت الطالبة، وهي تحمل حقيبتها على ظهرها وتنزل من باص المدرسة، الذي توقف وسط الشارع.

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وظهر السائق وهو يسير معها لتعبر الطريق إلى منزلها، ومن ثم توقف فجأة أثناء مرور مركبة مسرعة.

لو لا لطف الله ثم يقظة سائق الحافلة لحدثت الكارثة

سائق ينقذ طفلة من الدهس في آخر لحظة. @Nasser7g7

معلومة مهمة:

تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل = 3000 ريال وتصل 6000 ريال 🔥 pic.twitter.com/IP0IG4Iy8j — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 19, 2022

تحذير وعقوبة

فيما انتقد نشطاء التواصل تصرف سائق الحافلة ووقوفه وسط الشارع، مؤكدين على ضرورة الوقوف بشكل مناسب حتى لا يعرض الركاب للخطر عند عبور الطريق.

كما أكد البعض الآخر أنه لا يجوز تجاوز الحافلة بأي شكل من الأشكال حرصاً على حياة العابرين ووقاية لهم من الدهس.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور السعودية كانت حذرت أصحاب المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية أثناء تحميل الطلاب وتنزيلهم، لافتة إلى أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 6 آلاف ريال.