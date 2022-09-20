ولي العهد السعودي: نحرص على الحل السياسي لأزمة أوكرانيا

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم الثلاثاء، رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني. وفق ما نقلت واس.
سمو #ولي_العهد يستقبل المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.#واس pic.twitter.com/ie8JtNNaJm— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 20, 2022
"حل الأزمة سياسيا"
وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
من جهته، نقل رستم اومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلتها وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
موقف موحد
وفي يونيو الماضي، أكد اجتماع عقد في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.
وشدد على موقف المملكة بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.
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