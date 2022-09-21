مهرجان أجا وسلمى في حائل.. أنشطة ثقافية ووصلات فلكلورية

تنظم وزارة الثقافة السعودية مهرجان "أجا وسلمى" في منتزه المغواة بمدينة حائل خلال المدة من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، لتحيي من خلاله فنون وتقاليد المنطقة بين جنبات الجبلين الشهيرين أجا وسلمى.

ويتضمن أنشطة ثقافية متنوعة، تشمل القطاعات الثقافية كافة، من رسم ومسرح وموسيقى وفنون الطهي والأدب، إلى جانب مساحات إبداعية للأطفال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما يقدم عرضاً هولوغرامياً يحكي أسطورة أجا وسلمى التاريخية، وعروضاً ضوئية على الكثبان الرملية والجبال المحيطة، ومعرضاً رقمياً، إضافة إلى حضور للمنسوجات الخاصة بالبيئة الحائلية والصحراوية، والحِرَف اليدوية، وصور ومعروضات من الآثار التاريخية، والأدوات الفنية.

وصلات أدائية فلكلورية

كذلك يقدم وصلات أدائية فلكلورية لمختلف الشعوب والثقافات العالمية التي تجذرت في طبيعة شبيهة بتضاريس حائل، وذلك للتأمل في مدى تأثير العوامل الطبيعية على تراث الإنسان وطباعه وفنونه.

وتشمل هذه العروض: الفلكلور السعودي، والفلكلور المغربي، والفلكلور البيروفي، والفلكلور المنغولي، والفلكلور المكسيكي، والفلكلور الإفريقي، والفلكلور العُماني.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدف من تنظيم المهرجان لتقديم تجربة ثقافية متكاملة في موقع يُعد من أشهر المعالم الطبيعية في المملكة، ويحمل في طياته تاريخاً عريقاً يستحق الاحتفاء، مع ما يشتمل عليه ذلك من تقدير للهوية والتراث والأصالة المرتبطة بمنطقة حائل.