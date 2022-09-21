.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوساطة ولي العهد.. الأسرى المحررون يصلون الرياض

  • الخط
السعودية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
روسيا و أوكرانيا

بوساطة ولي العهد.. الأسرى المحررون يصلون الرياض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، بفضل وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أظهرت لقطات جديدة لحظة وصول المحررين إلى العاصمة الرياض.

السعودية: نجاح وساطة ولي العهد بإفراج روسيا عن أسرى من 5 دول السعودية السعودية: نجاح وساطة ولي العهد بإفراج روسيا عن أسرى من 5 دول

فقد قامت الجهات المعنية في السعودية باستلامهم الأسرى ونقلهم من روسيا إلى المملكة، مع العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

الإفراج عن 10 أسرى

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تدخّل لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، انطلاقاً من اهتماماته في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة.

وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أن الوساطة أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا.

كذلك شكرت حكومة الدولتين أي روسيا وأوكرانيا، على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

المملكة تدعم الحل السياسي

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان أكد الثلاثاء، خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وفي يونيو الماضي، عُقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع حينها، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد

تأييد دولي

في سياق متصل، لاقت الوساط السعودية تأييداً دولياً، حيث شكرت رئيسة وزراء بريطانيا السعودية على جهودها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وتأتي تلك التطورات بينما يتحضّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل اليوم بشأن أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي يحذر: أسرار الولايات المتحدة في خطر لهذا السبب تقرير استخباراتي يحذر: أسرار الولايات المتحدة في خطر لهذا السبب
اكتشف المزيد