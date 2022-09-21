السعودية.. نقل أعضاء 3 متوفين دماغياً إلى 14 مريضاً

تمكنت 3 مستشفيات في السعودية تابعة للصحة في مكة المكرمة وسكاكا ونجران، من تحقيق إنجاز قياسي تمثل في حصد الأعضاء الرئيسة من 3 متوفين دماغياً خلال أسبوع واحد وإيصالها بشكل عاجل لـ 14 مريضاً كانوا في حاجة ماسة لزراعتها في التفاصيل أن الطواقم الطبية بمدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة تمكنت من إقناع ذوي متوفى دماغياً بالتبرع بأعضائه، لزراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي.

واستفادت 5 حالات من التبرع كانت أولاها زراعة قلب لطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام كانت حالتها الطبية حرجة جداً وأسهم في إنقاذ حياتها، وأخرى لطفلة تبلغ 14 عاماً جرى التبرع لها بالكلية اليمنى وهي على قائمة الانتظار لأكثر من سبعة أعوام، بينما جرى زراعة الكلية اليسرى لمريض في 38 من عمره وأنهى معاناته من الفشل الكلوي، وزراعة الكبد لسيدة في 59 من عمرها كانت موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، إضافة إلى زراعة الرئة لفتاة في الـ23 من عمرها حالتها الصحية كانت حرجة جداً.

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وفي منطقة الجوف، تمكنت الفرق الطبية المختصة في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا من نقل أعضاء متوفى دماغياً إلى أربعة مرضى مواطنين، حيث تم زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة، كانت بحالة طبية حرجة جداً، مما ساهم بإنقاذ حياتها، فيما تم زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة، وزراعة الكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة كلاهما موضوعين على قائمة الانتظار، وجرى زراعة الرئتين لمريض 57 سنة كان أيضا بحالة حرجة.

كما استفاد 5 مرضى مواطنين من أعضاء متوفى دماغياً في مدينة نجران حيث قام فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الحرس الوطني في الرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي في مستشفى نجران العام، في نقل أعضاء المواطن المتوفى دماغيا، وجرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم، واستغرقت العملية ما يقارب 5 ساعات، جرى خلالها نقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والرئة والكليتين، عن طريق طائرة الإخلاء الطبي إلى 5 مرضى مواطنين في مدينة الرياض.