أمر ملكي بإعفاء العواد وتعين الدكتورة التويجري رئيساً لحقوق الإنسان
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من منصبه كرئيس لهيئة حقوق الإنسان، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
في حين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.
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