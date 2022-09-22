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أمر ملكي بإعفاء العواد وتعين الدكتورة التويجري رئيساً لحقوق الإنسان

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمر ملكي بإعفاء العواد وتعين الدكتورة التويجري رئيساً لحقوق الإنسان

العربية.نت - الرياض

نشر في: آخر تحديث:

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من منصبه كرئيس لهيئة حقوق الإنسان، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

في حين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

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