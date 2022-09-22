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العالم يودّع الصيف.. لكن درجات الحرارة لن تنخفض بشكل ملحوظ

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Beautiful views of the Gobi desert. Mongolia. stock photo
(تعبيرية)

العالم يودّع الصيف.. لكن درجات الحرارة لن تنخفض بشكل ملحوظ

رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة: التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئاً فشيئاً ويصبح التغير واضحاً خلال شهر نوفمبر المقبل

العربية.نت - نادية الفواز 

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يطوي النصف الشمالي للكرة الأرضية صفحة فصل الصيف فلكياً مع نهاية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد أن استمر 93 يوماً، استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد الجمعة.

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وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في حديث مع "العربية.نت" إن "دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، لكن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة شيئاً فشيئاً ويصبح التغير واضحاً خلال شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف: "يتميز فصل الخريف بكثرة تقلباته الجوية، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار. كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي".

كما أكد أبو زاهرة أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وستنطلق بعدها بداية جديدة لأضواء الشفق.

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