النيابة العامة توقف مثيري الفوضى في منتزه بحفر الباطن

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، أنها باشرت التحقيق في واقعة إثارة الفوضى في منتزه بحفر الباطن، وأمرت بإيقاف المتهمين حتى موعد محاكمتهم.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه "بناء على ما رفعته الجهة المختصة في شأن واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة المارة وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية بأحد منتزهات محافظة حفر الباطن، فقد باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق في الواقعة، استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية".

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وبيّن المصدر أن إجراءات التحقيق طالت 25 شخصاً منهم 19 مواطناً و6 مقيمين.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بتعمد إثارة الفوضى بأحد المنتزهات ورمي الحجارة على المركبات الرسمية أثناء القيام بعملها في مباشرة هذه الواقعة وعرقلة حركة السير. وقد جرى توقيف المتهمين لحين إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل المتهمين يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/1/ 1442 هـ. وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على التعدي على رجال الأمن أو مركباتهم أو أي من أجهزتهم، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة. وأكد أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الاحتفاء باليوم الوطني مع الابتعاد عن السلوكيات الخارجة عن الأنظمة والتعليمات، مؤكداً أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على كل معتدٍ ومتجاوز.