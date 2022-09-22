شاهد.. مداهمة أمنية تطيح بعصابة تزييف أموال في السعودية

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطن ووافدين من الجنسية اليمنية والسورية والمصرية قاموا بطباعة وتزييف عملات أجنبية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة رجال الأمن أحد المستودعات بالرياض اتخذته العصابة وكراً لتزييف العملات، حيث جرى القبض عليهم.

مداهمة موقع لطباعة وتزييف الدولارات في #الرياض وضبط 50 مليون ورقة نقدية مزيفة، والقبض على مواطن ووافدين يمني ومصري وسوري وتم إحالتهم إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/byWEwTNdME — أخبار القضاء (@judiciary_news) September 21, 2022

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وقالت وزارة الداخلية، إنه تم العثور في الموقع على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيفة.

وأبانت أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.