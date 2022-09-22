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شاهد.. مداهمة أمنية تطيح بعصابة تزييف أموال في السعودية

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العملات المزيفة

شاهد.. مداهمة أمنية تطيح بعصابة تزييف أموال في السعودية

تم العثور في الموقع على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيّفة

العربية .نت - نادية الفواز

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أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطن ووافدين من الجنسية اليمنية والسورية والمصرية قاموا بطباعة وتزييف عملات أجنبية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة رجال الأمن أحد المستودعات بالرياض اتخذته العصابة وكراً لتزييف العملات، حيث جرى القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه تم العثور في الموقع على أكثر من 50 مليون ورقة نقدية مزيفة.

وأبانت أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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