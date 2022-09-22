من هي هلا التويجري الرئيسة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان؟

صدر، اليوم الخميس، أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان السعودية بمرتبة وزير.

وتشغل التويجري منذ يوليو 2017 منصب الأمينة العامة لـ"مجلس شؤون الأسرة". وهي رئيسة فريق "تمكين المرأة" في "مجموعة العشرين"، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.

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كما تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لـ"جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي"، وهي عضوة في المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث". كما أنها عضو في لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، وفي لجنة عمل المرأة في "منظمة العمل العربية".

وشغلت التويجري منصب وكيلة كلية الآداب في جامعة الملك سعود، ووكيلة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الكلية ذاتها، وكانت معيدة فيها.

نالت التويجري في 2021 "وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية". وهي حاصلة على كل من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود.