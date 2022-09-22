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من هي هلا التويجري الرئيسة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان؟

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هلا التويجري
هلا التويجري

من هي هلا التويجري الرئيسة الجديدة لهيئة حقوق الإنسان؟

تشغل التويجري منذ يوليو 2017 منصب الأمينة العامة لـ"مجلس شؤون الأسرة".. وهي مستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية منذ أبريل 2021

العربية.نت - مريم الجابر 

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صدر، اليوم الخميس، أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان السعودية بمرتبة وزير.

وتشغل التويجري منذ يوليو 2017 منصب الأمينة العامة لـ"مجلس شؤون الأسرة". وهي رئيسة فريق "تمكين المرأة" في "مجموعة العشرين"، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل 2021.

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كما تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لـ"جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي"، وهي عضوة في المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في "الجمعية العربية السعودية للثقافة والتراث". كما أنها عضو في لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، وفي لجنة عمل المرأة في "منظمة العمل العربية".

وشغلت التويجري منصب وكيلة كلية الآداب في جامعة الملك سعود، ووكيلة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في الكلية ذاتها، وكانت معيدة فيها.

نالت التويجري في 2021 "وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية". وهي حاصلة على كل من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود.

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