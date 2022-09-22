نقل تمثال ضخم من العلا.. والهيئة الملكية تلتزم بأفضل الممارسات
عرضت الهيئة الملكية في العلا عملية نقل أحد التماثيل اللحيانية الضخمة الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متر
تطبق الهيئة الملكية في العلا أفضل الممارسات العلمية في الحفاظ على التماثيل.
وفي هذا السياق، نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في "تويتر"، تغريدة تؤكد التزامها بتطبيق أفضل الإجراءات العلمية في التنقيب والحفاظ ومشاركة التماثيل، وذلك بالشراكة مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا والمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية.
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كما عرضت عملية نقل أحد التماثيل اللحيانية الضخمة. ولضمان الحفاظ على هذا التمثال الذي تجاوز وزنه الطن وبلغ طوله 2.2 متر، تم نقله من موقعه وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع أفضل المختصين في الحفظ والترميم.
كما تضمنت العملية تدريب كوادر سعودية على هذه الممارسات ونقل المعرفة الاحترافية لهم.
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