الأميرة ريما بنت بندر: دعم تمكين الشباب من أولويات المملكة

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر، إن إحدى أولويات المملكة العربية السعدية هي العمل على دعم تمكين جيل الشباب في إطار مواصلة العمل الذي بدأته رؤية 2030.

وأوضحت في كلمتها خلال قمة "الأولوية" التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة أمة ناشئة 75% من سكانها تحت سن 35، مشيرةً إلى أنه على الصعيد الاجتماعي لدى المملكةالمزيد من تمكين المرأة والإنصاف والإدماج الثقافي.

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وبيّنت أن المملكة عملت اقتصادياً على بناء نمو وظيفي أقوى في القطاع الخاص، وخلق ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وبناء بنية تحتية رقمية رائدة عالمياً.

وأضافت أن نجاح شباب المملكة غداً يعتمد على نجاح اليوم، لافتةً إلى أن الإيمان بالشباب يعني توفير الاستثمار في المستقبل حتى تتمكن إبداعاتهم وعبقريتهم من التغلب على التحديات التي سيواجهونها وهذا يعني توفير الفرص حتى يصل إبداعهم إلى عنان السماء.