الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من تايلاند للسعودية

كشفت سفارة السعودية لدى بانكوك، عن نقل اثنين من المواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى السعودية، لاستكمال علاجهما.
وقالت السفارة في بانكوك، اليوم الجمعة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه "إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل اثنين من المواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة، لاستكمال علاجهما في أرض الوطن".
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