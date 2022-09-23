التويجري: سأعمل لإبراز ما حققته السعودية من إصلاحات

أعربت الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور أمر ملكي بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وعبّرت التويجري في تصريح صحافي بهذه المناسبة عن اعتزازها وفخرها "بهذه الثقة الملكية الغالية"، مشيرةً إلى أنها "تعد تكليفاً ومسؤولية" تتشرف بحملها وأدائها.

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وأكدت "مواصلة العمل بجد نحو إبراز ما حققته المملكة من إصلاحات" في مجال حقوق الإنسان.

في سياق آخر وبمناسبة العيد الوطني، قالت التويجري إن "ما حققته المملكة من طفرة تنموية نوعية عظيمة يمثل حافزاً كبيراً لنا لمواصلة بذل الجهود في شتى المجالات".

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من منصبه كرئيس لهيئة حقوق الإنسان، وبتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.