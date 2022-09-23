.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التويجري: سأعمل لإبراز ما حققته السعودية من إصلاحات

  • الخط
هلا التويجري
الدكتورة هلا التويجري

التويجري: سأعمل لإبراز ما حققته السعودية من إصلاحات

أكدت هلا التويجري أن تعيينها رئيسةً لهيئة حقوق الإنسان في المملكة "مسؤولية" تتشرف بحملها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور أمر ملكي بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وعبّرت التويجري في تصريح صحافي بهذه المناسبة عن اعتزازها وفخرها "بهذه الثقة الملكية الغالية"، مشيرةً إلى أنها "تعد تكليفاً ومسؤولية" تتشرف بحملها وأدائها.

وأكدت "مواصلة العمل بجد نحو إبراز ما حققته المملكة من إصلاحات" في مجال حقوق الإنسان.

الأميرة ريما بنت بندر: دعم تمكين الشباب من أولويات المملكة السعودية السعودية الأميرة ريما بنت بندر: دعم تمكين الشباب من أولويات المملكة

في سياق آخر وبمناسبة العيد الوطني، قالت التويجري إن "ما حققته المملكة من طفرة تنموية نوعية عظيمة يمثل حافزاً كبيراً لنا لمواصلة بذل الجهود في شتى المجالات".

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من منصبه كرئيس لهيئة حقوق الإنسان، وبتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لمياء المالكي موهبة سعودية صاعدة ومشاهد مؤثرة من جنازة الفنان هشام سليم لمياء المالكي موهبة سعودية صاعدة ومشاهد مؤثرة من جنازة الفنان هشام سليم
اكتشف المزيد