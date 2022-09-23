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الملك سلمان: يومنا الوطني يعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان: يومنا الوطني يعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن

خادم الحرمين الشريفين: "اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار"

العربية.نت - نادية الفواز

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غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 92، وقال الملك سلمان خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إن ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: "اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار".

هذا وقد تواصلت التعليقات من نشطاء التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع التغريدة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية والتبريكات للشعب السعودي بيوم الوطن، وأن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها.

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