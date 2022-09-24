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السعودية.. القبض على شخصين لاعتدائهما على فتاة في أحد الأماكن العامة

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اعتداء على فتاة سعودية
مشهد من الاعتداء

السعودية.. القبض على شخصين لاعتدائهما على فتاة في أحد الأماكن العامة

تصدر مقطع فيديو لشابين يعتديان على فتاة ويسقطانها أرضاً، منصة "تويتر" تحت هاشتاغ: "بنت الأفلاج"

العربية.نت - نادية الفواز 

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قبضت شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض على شخصين ظهرا عبر مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة، وهما مواطنان جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.

مشهد من الواقعة
مشهد من الواقعة

جاء ذلك بعد أن تصدر مقطع فيديو، لشابين يعتديان على فتاة ويسقطانها أرضًا، منصة "تويتر" تحت هاشتاغ: "بنت الأفلاج".

وأظهر المقطع الذي حظي بتداول واسع، قيام الشابين بضرب فتاة على رأسها من الخلف، ودفعها حتى إسقاطها أرضا في أحد شوارع منطقة الأفلاج، ثم تركاها ومشيا في طريقهما بين مجموعة أخرى من الشباب المتواجد لحظة التعدي والذين شهدوا الواقعة.

واتضح من خلال الفيديو، تواجد الشابين والفتاة بين مجموعة كبيرة من الناس، الذين كانوا يشاهدون الموقف، دون أن يحاولوا إبعادهما أو توقيفهما وتوبيخهما على ما فعلا. فيما طالب المغردون على منصة "تويتر" بالقبض على الشابين.

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