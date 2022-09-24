السعودية.. القبض على شخصين لاعتدائهما على فتاة في أحد الأماكن العامة
تصدر مقطع فيديو لشابين يعتديان على فتاة ويسقطانها أرضاً، منصة "تويتر" تحت هاشتاغ: "بنت الأفلاج"
قبضت شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض على شخصين ظهرا عبر مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة، وهما مواطنان جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.
جاء ذلك بعد أن تصدر مقطع فيديو، لشابين يعتديان على فتاة ويسقطانها أرضًا، منصة "تويتر" تحت هاشتاغ: "بنت الأفلاج".
اتمنى يتم القبض عليهم @bip_ksa @kamnapp— ناصر بن محمد (@nasser_2030m) September 24, 2022
لاحول ولاقوه الا بالله #الافلاج pic.twitter.com/WYa1SjfzTW
وأظهر المقطع الذي حظي بتداول واسع، قيام الشابين بضرب فتاة على رأسها من الخلف، ودفعها حتى إسقاطها أرضا في أحد شوارع منطقة الأفلاج، ثم تركاها ومشيا في طريقهما بين مجموعة أخرى من الشباب المتواجد لحظة التعدي والذين شهدوا الواقعة.
واتضح من خلال الفيديو، تواجد الشابين والفتاة بين مجموعة كبيرة من الناس، الذين كانوا يشاهدون الموقف، دون أن يحاولوا إبعادهما أو توقيفهما وتوبيخهما على ما فعلا. فيما طالب المغردون على منصة "تويتر" بالقبض على الشابين.
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