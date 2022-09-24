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تركي آل الشيخ يطلق برنامج "سعودي آيدول" بالشراكة مع MBC

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تركي ال الشيخ
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يطلق برنامج "سعودي آيدول" بالشراكة مع MBC

ستضم لجنة تحكيم البرنامج السعودي الأول من نوعه كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي آيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.

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وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.

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