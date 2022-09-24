تركي آل الشيخ يطلق برنامج "سعودي آيدول" بالشراكة مع MBC

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي آيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.

وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

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الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.