تركي آل الشيخ يطلق برنامج "سعودي آيدول" بالشراكة مع MBC
ستضم لجنة تحكيم البرنامج السعودي الأول من نوعه كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس
أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه "سعودي آيدول"، والذي سيضم في لجنة التحكيم كلا من الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس، وذلك بشراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC.
الأسواق العقارية عقارات السعودية الوطنية للإسكان السعودية تستثمر 40 مليار ريال لتطوير مشروعات في 11 مدينة
وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.
مادة اعلانية
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي امتداداً للعديد من الشراكات بين الطرفين، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم مواهب المملكة في جميع المجالات.
اقرأ أيضاً
-
برشلونة يدرس عودة ميسي.. واللاعب يحبط الجماهيرتدرس إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا للفريق وكيفية إقناع الأخير بذلك، لكن يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان ... رياضة
-
فيديو لهدف مذهل ونادر سجله مدافع من مسافة 64 متراًانتهزها هيريرا فرصة حين لاحظ في الدقيقة 17 من المباراة، أن جوزيه هيرنانديز حارس مرمى "أطلس" كان بعيداً بعض الشيء عن مرماه الأخيرة
-
مصر ترغب في استضافة أولمبياد 2036أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الرغبة في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبال ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية