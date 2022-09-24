شولتز يبدأ جولة خليجية من السعودية لبحث ملفات سياسية واقتصادية
جولة المستشار الألماني التي تستمر حتى مساء الأحد ستشمل أيضاً الإمارات وقطر
يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم السبت زيارة خليجية تستمر يومين يستهلها من السعودية.
وأعلن مسؤول ألماني أن شولتز سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة عدة ملفات اقتصادية وسياسية تهم المنطقة والعالم.
كما تشمل زيارة المستشار الألماني كلاً من الإمارات وقطر.
ويرافق شولتز، الذي سيعود مساء الأحد لبرلين، وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر مقرّب من شولتس لوكالة "فرانس برس" "إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيرة" التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.
في سياق متصل، قال أحد مستشاري شولتس لـ"فرانس برس" أن ولي العهد السعودي سيلعب دوراً مهماً "في العقود المقبلة".
كما قال المستشار: "علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حلّ مسألة الحرب في اليمن مثلاً أو التطرّق إلى المسألة الايرانية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معاً".
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