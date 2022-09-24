ولي العهد السعودي يبحث أمن المنطقة والطاقة مع مسؤولين أميركيين كبار

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار.

كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن، و أبدى الجانب الأميركي خلال اللقاء شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة ولي العهد السعودي التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأميركيين ضمن الأسرى العشرة من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله الأمير محمد بن سلمان من جهود إنسانية في هذا الشأن.

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ولي العهد يستقبل المبعوث الخاص لزيلينسكي

إلى ذلك استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الجمعة، رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نقل رستم اومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وحضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.