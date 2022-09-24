ولي العهد السعودي يستقبل متحدث الرئاسة التركي ووزير الخزانة والمالية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة السبت، متحدث الرئاسة التركي إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

ونقل كالن تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد، فيما حمله الأمير تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته للرئيس التركي.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ووزير المالية محمد الجدعان.