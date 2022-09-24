"سبل" تصدر الطابع البريدي لليوم الوطني السعودي الـ92
ابتهاجاً بهذه الذكرى الغالية واستمراراً لدورها في توثيق المناسبات الوطنية والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة
تزامناً مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ92 تحت شعار "هي لنا دار"، والذي يأتي تخليداً لذكرى توحيدها وتأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجاً بهذه الذكرى الغالية واستمراراً لدورها في توثيق المناسبات الوطنية والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة، أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعاً بريدياً تذكارياً من فئة 3 ريالات.
كما أصدرت بطاقةً بريدية من فئة 5 ريالات احتوت على ثمانية مشاريع رائدة تشكل الهوية الوطنية لرؤية الوطن 2030 في دلالات ورمزية لمشاريع القطارات، مشروع ذا لاين "نيوم"، مشروع بوابة الدرعية، القمر الصناعي "شاهين سات"، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشروع أمالا، مشروع القدية، مشروع تروجينا "نيوم".
ويرجع تاريخ إصدار أول طابع تذكاري باسم المملكة العربية السعودية لعام 1352هـ، وكان ذلك بمناسبة ولاية العهد للأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تجدر الإشارة إلى أن إصدارات البريد السعودي "سبل" من الطوابع البريدية والتذكارية وصل عددها إلى ما يقارب 469 طابعاً يصدرها بشكل دوري في العديد من المناسبات الدولية، والوطنية، والدينية، والأعياد، ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستوى العالمي والإسلامي والعربي والخليجي.
كما يتم إصدارها في المشاركات الوطنية، بهدف إبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات، لتكون حدثاً خالداً في تاريخ المملكة.
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