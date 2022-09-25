إثراء يجذب أكثر من 90 ألف زائر في فعاليات اليوم الوطني

استقطب مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أكثر من 90 ألف زائر خلال فعاليات الوطني السعودي 92، وذلك مساء يومي الجمعة والسبت.

وأحيا الفنان معاذ بقنة والفنانة جوري قطّان، حفلاً غنائياً وسط تفاعل جماهيري منقطع النظير، إذ تصدرت الحفل أغنية "نغني للوطن" الذي عمل "إثراء" على إصدارها تزامناً مع المناسبة الوطنية السنوية، لتكون ضمن ألبوم حافل بالأغاني والأهازيج الوطنية.

مادة اعلانية

اللهجات السعودية

إلى ذلك، استمرت الفعاليات على مدى أربعة أيام خلال الفترة 21- 24 سبتمبر 2022 مثل فعالية "قولها بلهجتك" المُقامة في مكتبة "إثراء".

واستحوذت على اهتمام المشاركين بها مما منحهم مساحة فكرية وثقافية واسعة للتعرف على لهجات المناطق عبر خيارات متعددة، وصولًا إلى عادات وتقاليد كل منطقة.

موسيقى عسكرية

وفي وسط البلازا بمركز "إثراء"، اصطف المهتمون بالألحان والموسيقى الفلكلورية وسط سيل من الأغنيات تصدح في كافة أرجاء المركز.

إلى جانب فعاليات متحف الطفل، حيث العديد من التصاميم الذي نفذّها الأطفال تعبيرًا عن فرحتهم بيوم الوطن.

كذلك سار مئات الزوّار نحو حدائق إثراء لمشاهدة عرض موسيقى منظّم للفرقة الموسيقية العسكرية والخيّالة ضم أكثر من 60 عسكرياً.

وقرعت الفرقة طبولها إيذانًا بإعلان الحفل العسكري المستوحى من متانة وقوة المملكة وكيفية سيرها نحو القمم.

مذاق القهوة

في موازاة ذلك، انطلقت عائلات عدة للانخراط بتجربة القهوة السعودية تزامنًا مع عام القهوة 2022 من أجل التلذّذ بمذاقها ومعرفة الفروقات بين قهوة كل منطقة عن أخرى.

ومن المشروب الثقافي ينتقل المتذوقون إلى ركن المأكولات الشعبية، حيث يضم كافة مناطق المملكة وقام بإعدادها الشيف راكان العريفي.

وضم المركز أيضاً فعاليات مثل البرامج والأنشطة الحيّة، حيث تواصل دورانها داخل المعارض كمعرض الذاكرة الصوتية السعودية، ومعرض الهجرة، ومعرض أماكن، فجميعها اكتظت بمئات الزوّار لرؤية قصص وحكايات ذات لغة بصرية.

مستقبل المملكة

أما في معرض الطاقة، فثمة حكايات للتعرف على مستقبل المملكة عبر مسابقات حملت عنوان "المستقبل الجديد" للكشف عن جوهر المعلومات الحديثة.

وكانت قوة دافعة لتحفيز المتسابقين من العائلات لتعزيز الحوار المشترك فيما بينهم، حيث تمثلت الأسئلة حول مدينة نيوم، وذا لاين، والتشجير والبيئة، ومستقبل زراعة النخيل في المملكة.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني السعودي 92 وسط فرحة غامرة عاشها الزائرون على مدى أربعة أيام متواصلة قدّم "إثراء" خلالها باقة من الفعاليات المتنوّعة، إذ أجمع مرتادوها على أنها "قوالب وطنية نُقشت على خريطة الثقافة السعودية".