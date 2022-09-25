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البحرية السعودية تحتفل باليوم الوطني بين الأمواج

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تصوير علي الشدوي ..
العروض البحرية - تصوير علي الشدوي ..

البحرية السعودية تحتفل باليوم الوطني بين الأمواج

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني 92، احتفاءً وابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين، حيث تم عمل استعراض بحري للقطع البحرية في الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

تضمن الاحتفال استعراض السفينة الأولى من مشروع السروات سفينة جلالة الملك الجبيل، من نوع كورفت افانتي 2200، والتي تعد من القطع البحرية التي تنافس مثيلاتها من بحريات الدول، إضافة إلى استعراض زوارق 32-HSI وهو زورق اعتراضي سريع.

يعد 32-HSI من أسرع الزوارق في العالم من نفس الحجم والإمكانيات، وزوارق الهيروكين لوحدات الأمن البحرية الخاصة وطائرة MH-60R صقر البحر المضادة للغواصات، كما تم عمل فرضية الإنزال البحري بالواجهة البحرية.

تصوير علي الشدوي
تصوير علي الشدوي

تخللت المسيرة حافلة تحمل أبناء "شهداء الواجب" الذين سجلوا ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والإخلاص والتضحية، حيث استمتع الحضور بمشاهدة التشكيلات والعروض البحرية من الواجهة البحرية بجدة.

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