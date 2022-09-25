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وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤكد على دعمها لتمديد الهدنة باليمن

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
السعودية

وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤكد على دعمها لتمديد الهدنة باليمن

وزير الخارجية السعودي: ندعو إيران للوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها النووية

دبي _ العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء السبت، على ضرورة حل النزاعات بالسبل السلمية، مشددا على أهمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المملكة تؤكد على دعمها لتمديد الهدنة باليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجب توفير فرص السلام والإنماء لجميع الدول، مشيرا إلى أن السعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن، وأن المملكة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، طالب وزير الخارجية السعودي إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إياها للوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها النووية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة مع جيرانها .

ودعا فيصل بن فرحان المجتمع الدولي إلى مواجهة الدول التي تصدر أيديولوجيات راعية للإرهاب.

وأكد المسؤول السعودي دعم المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، مشددا على ضرورة فتح الطرق إلى تعز المحاصرة منذ 2015، وتمكين المجلس الرئاسي اليمني من أداء مهامه.

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كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية وفق حدود 67، ودان أي تقويض لحل الدولتين.

وتحدث بن فرحان عن عدة ملفات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث ألح على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسوريين، محذرا من أن يكون لبنان منطلقا لتصدير المخدرات والسلاح.

وفي سياق آخر أعرب فيصل بن فرحان عن دعم السعودية للأمن المائي لمصر والسودان.

ولفت وزير الخارجية السعودي في معرض كلامه إلى أن المملكة أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتعزيز الطاقة النظيفة.

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