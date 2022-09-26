اعتدال وتليغرام: إزالة 5 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة 

يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بالتعاون المشترك مع منصة (تليغرام) جهودهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والذي نتج عنها خلال 59 يومًا (17 يوليو – 13 سبتمبر) لعام 2022م، إزالة 5.269.078 محتوى متطرفًا على منصة (تليغرام)، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة - داعش – هيئة تحرير الشام)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها إلى 7.146.016 محتوى متطرفًا خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية التعاون المشترك في (فبراير) 2022م.

وتمكنت فرق العمل المشتركة بين (اعتدال) و(تليغرام) خلال الفترة نفسها من إغلاق 2450 قناة تحتوي على 5.269.078 محتوى متطرفًا، تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لهيئة تحرير الشام 3.012.489 ، تلاها تنظيم القاعدة الإرهابي بـ1.168.447، فيما تمت إزالة 1.088.142 محتوى متطرفًا عائدة لتنظيم داعش الإرهابي.

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بتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري إلى 7.146.016 مليون محتوى متطرفًا.

ويعمل "اعتدال" و "تليغرام" على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.