شقيق رجل أمن سعودي قضى دهساً: المتهم موقوف ولن نتنازل

خلال الأيام الماضية انشغل السعوديون بنبأ وفاة رجل أمن خلال أدائه عمله بعدما ساعد أماً وطفلها على عبور الشارع قبل أن يقضي دهساً وهو بطريقه إلى دوريته.

وفي الجديد، كشف توفيق الكليب، شقيق فهد الكليب، أن الأجهزة الأمنية أوقفت السائق الذي دهس شقيقه قبل أيام، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً معه حسب ما تم إبلاغهم، ملمحاً إلى استبعاد التنازل في الوقت الحالي.

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كما أضاف لموقع "أخبار 24"، أن الأجهزة الأمنية والعدلية ستأخذ مجراها في حادث الدهس الذي وقع بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، وأن إجراءات التنازل في القضية سابقة لأوانها".

شاب متهور

كذلك أردف أن فهد كان يمارس مهام عمله في الدوريات الأمنية، وأوصل أولاده وزوجته إلى منزل أهلها قبل بدء عمله، مبيناً أنه تواصل مع شقيقه ليلتقيه بعد انتهاء عمله، غير أن حادثة الدهس حالت دون ذلك.

وأوضح توفيق أن شقيقه قبل انتهاء عمله بنصف ساعة، ساعد امرأة كانت تريد أن تعبر الشارع الرئيسي في طريقها إلى بوابة المنتزه، وحين عودته إلى سيارة الدورية التي يستقلها، دهسته سيارة كان يقودها شاب متهور بسرعة جنونية.

كما نوه إلى أنه تلقى اتصالاً بأن فهد تعرض لحادث مروري فقط دون ذكر التفاصيل، إلا أنه تلقى نبأ وفاته وهو في طريقه إلى المستشفى.

يشار إلى أن تلك القضية كانت شغلت العديد من السعوديين على مواقع التواصل، حيث تداول ناشطون فيديو لفهد قبل ساعات من تعرضه للحادث الأليم!