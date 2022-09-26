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لأول مرة منذ 59 عاما.. المشتري يصل أقرب نقطة من الأرض

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كوكب المشتري

لأول مرة منذ 59 عاما.. المشتري يصل أقرب نقطة من الأرض

العربية.نت- نادية الفواز 

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أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أن كوكب المشتري؛ ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة.

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وأضاف عبر حسابه على "تويتر": "يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألأً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس".

كما أضاف: "اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963" ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129.

وأوضح أن يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية.

ولفت إلى أنه قد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99%، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً!!

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