وزير الطاقة السعودي: على إيران الامتثال لاتفاق الضمانات مع الوكالة الذرية

شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على ضرورة أن تمتثل إيران بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا على دور الوكالة في مراقبة برنامج إيران النووي.

معاهدة عدم الانتشار النووي

وقال في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن المملكة تؤكد على أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي.

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كما قال إن السعودية تعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني.

حق التقنية النووية السلمية

وأشار إلى بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية، مشددا على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية.

يشار إلى أن إيران تراوغ في الاستجابة لطلبات وكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقتضى اتفاق الضمانات، وطالبت مرارا بغلق ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، للسماح بالتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا بين الطرفين.