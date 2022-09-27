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إطلاق أول دوري دراجات للنساء في السعودية

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السعودية نساء دراجات
من أنشطة الاتحاد السعودي للدراجات

إطلاق أول دوري دراجات للنساء في السعودية

قالت الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات إن هذا الإعلان يُعَد لحظة مهمة في مسيرة رياضة الدراجات النسائية

العربية.نت - نادية الفواز 

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أطلق الاتحاد السعودي للدراجات نسخته الأولى من دوري الاتحاد للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطّة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم رياضة السيدات.

وسينطلق دوري السيدات في 14 من أكتوبر الجاري، وتشمل المنافسات 7 سباقات دوري، وسباق بطل المملكة (فردي) ضد الساعة، وسباق بطلة المملكة (فردي عام)، وسيكون مجموع مسافات السباقات 625 كيلومتراً في 7 مناطق مختلفة من المملكة.

متسابقة سعودية
متسابقة سعودية

من جانبها، قالت الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات إن هذا الإعلان يُعَد لحظة مهمة في مسيرة رياضة الدراجات النسائية، لافتة النظر إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان أحد أهم أهداف اللجنة النسائية.

وأكدت أن اللجنة الفنية أنهت إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالبرنامج الزمني، مؤكدة حرص اللجان على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار الدراجات السعودية، مقدمة شكرها لوزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه اللامحدود، كما قدمت شكرها لرئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبد الله الوثلان على جهوده ومتابعته.

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يذكر أن نادي الاتفاق أول ناد في المملكة يُفعل رياضة الدراجات للسيدات، ثم نادي الرائد، ونادي الرياض، والخليج، حيث يهدف ذلك التفعيل لتحفيز السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية وإيجاد لاعبات مميزات قادرات على تمثيل المملكة والوصول للإنجازات القارية والعالمية، إضافة إلى مواكبة برنامج جودة الحياة في دعم المرأة في مختلف القطاعات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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