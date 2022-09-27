شاهد..علم السعودية ضمن لوحة دول مبادرة الوكالة الذرية

حضر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مراسم رفع علم المملكة إلى لوحة الدول المساهمة في مبادرة الوكالة الخاصة بتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول - 2) في فيينا.

وبحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقر الوكالة، شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة تقدر الدور الرئيس والمهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز معايير الأمان وجهودها في دعم الدول، حيث تطور هذه التبرعات من قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام.

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كما أوضح أن هذه المساهمات تستهدف تعظيم الاستفادة من التقنيات النووية وتوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يدرج علم المملكة على لوحة الدول المساهمة في مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية#الإخبارية pic.twitter.com/gFEfMndbvM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2022

تبرعات من المملكة

يشار إلى أن السعودية كانت أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2).

كما أكدت دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض ( زودياك) وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها.