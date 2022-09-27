ضبط مواطن سرق مركبات تطبيقات التوصيل واحتال على منصات إلكترونية

أطاحت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة منطقة الرياض بمواطن لارتكابه 27 جريمة في عدد من المناطق.

وقالت شرطة المنطقة إن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثلت في سرقة مركبات تتبَع تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة، إضافةً إلى الاحتيال المالي عبر منصات البيع الإلكترونية من خلال شراء سلع وعدم دفع ثمنها.

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وأضافت أن المتهم قام أيضاً بسلب ما بحوزة عدد من مندوبي المبيعات، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.