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ضبط مواطن سرق مركبات تطبيقات التوصيل واحتال على منصات إلكترونية

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الإطاحة بمواطن لارتكابه جرائم سرقة مركبات لتطبيقات التوصيل والاحتيال عبر المنصات الإلكترونية
المتهم الذي تم ضبطه

ضبط مواطن سرق مركبات تطبيقات التوصيل واحتال على منصات إلكترونية

المتهم قام أيضاً بسلب ما بحوزة عدد من مندوبي المبيعات، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية

العربية.نت - مريم الجابر 

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أطاحت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة منطقة الرياض بمواطن لارتكابه 27 جريمة في عدد من المناطق.

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وقالت شرطة المنطقة إن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثلت في سرقة مركبات تتبَع تطبيقات التوصيل بعد إيهام قائديها بأنه من ذوي الإعاقة، إضافةً إلى الاحتيال المالي عبر منصات البيع الإلكترونية من خلال شراء سلع وعدم دفع ثمنها.

وأضافت أن المتهم قام أيضاً بسلب ما بحوزة عدد من مندوبي المبيعات، وسرقة أختام طبية من مركزين صحيين بهدف تزوير وصفات لأدوية خاضعة للرقابة الطبية.

وأوضحت أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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