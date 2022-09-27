على مستوى العالم.. مؤتمر الناشرين ينطلق اليوم في الرياض

تنطلق اليوم أعمال الدورة الثانية من مؤتمر الناشرين في مدينة الرياض، بتنظيمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية بالتعاون مع جمعية النشر السعودية، بمشاركة نخبة من الناشرين والموزعين والخبراء والمتخصصين والسفراء الثقافيين من مختلف جنسيات العالم.

ويتضمن المؤتمر 8 جلسات حوارية و5 ورش عمل، ولقاءات بين الخبراء الإقليميين والدوليين المعتمدين والمهنيين، لمناقشة جميع الجوانب الرئيسية لصناعة الكتاب والنشر، مستعرضاً آفاقها المستقبلية، مع لمحة عامة عن اتجاهات السوق الحالية، وتوقعات التطور في المستقبل، خصوصاً في ظل الإقبال المتنامي على الكتب الصوتية، وتأثير التقنية وخدمات البيانات، إلى جانب البحث عن سبل الابتكار والتجديد في النشر التربوي.

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جلسات المؤتمر

ويبدأ المؤتمر بجلسةٍ افتتاحية بعنوان: "مراحل صناعة نشر الكتب عالمياً" التي سيتحدث خلالها رئيس مجلس إدارة جمعية النشر السعودية عبدالكريم العقيل، و الأمين العام لاتحاد الناشرين الإندونيسي محمد نور خالص رضوان ، وتديرها جاكس توماس مديرة "بولونيا بوك بلاس"، تليها جلسة بعنوان: "ازدهار سوق الكتب الصوتية: التوجهات الراهنة"، سيتحدث فيها رئيس "ستوريتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" سيباستيان بوند، ومحمد زعترة مؤسس "وجيز" ، و المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة "شريكة" ورئيسة "الابتكار لإقرأ لي" حنان عبدالمجيد، و المدير التنفيذي لجمعية ناشري الصوت ميشيل كوب، و تديرها الشريك المؤسس لشركة "الراوي" هالة سليمان .

وفي جلسة بعنوان: "مستقبل الحكاية: حيث يلتقي الخيال والابتكار" ستتحدث المدير العام في "THINK SRMG" بالمجموعة السعودية للأبحاث والنشر هيفاء الجديع ، و المؤسس والرئيس التنفيذي لجبل عمان سنان صويص ، ويديرها إد ناوتكا - محرر عالمي ، وفي الجلسة الرابعة التي ستكون بعنوان: "قدرة الكتاب على تجاوز حدود اللغة والثقافة" ستتحدث فيها مديرة عام الترجمة في هيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتورة هيلة الخلف، و رئيس مركز دراسات الترجمة الأدبية بجامعة روتشستر تشاد بوست ، و الأستاذ بجامعة الملك سعود عضو بمجلس إدارة "دار رواية" الدكتور عبدالله الفراج ، و أستاذ وعضو اتحاد المترجمين العرف واتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور جان جبور ، و الدكتورة كلوديا ماريا تريسو - مترجمة وأستاذة اللغة العربية وآدابها، ويديرها المحرر العالمي إد ناوتكا.

فيما ستتناول الجلسة الخامسة "توظيف الإمكانات غير المستغلة في صناعة الكتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ويتحدث فيها كل من جيريمي نيث - مؤسس ورئيس قسم البحوث والتنمية الدولية "بنيلسن بوكسكان"، وصلاح شبارو - مؤسس ومدير موقع "نيل وفرات"، ومحايي البحيري - مدير التسويق بمكتبة "جرير"، ورونالدو مشحور - الرئيس التنفيذي لموقع "سوق دوت كوم"، ونائب رئيس "أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتدير الحوار صبا عودة - مؤسسة ومديرة عام "صابا للاستشارات".

وفي اليوم الثاني للمؤتمر تقام ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "كيفية تطوير نظام نشر فعّال مرتكز على البيانات" والثانية بعنوان: "المحتوى الموجه للأطفال واليافعين: التوجهات الحديثة في صناعة الكتاب"، والجلسة الثالثة الأخيرة بعنوان: "كيفية توفير أفضل المواد التعليمية والأعمال الأكاديمية للمعلمين والمتعلمين والمكتبات بالمملكة العربية السعودية".