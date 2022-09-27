فنان سعودي يؤدي الرقصة الكينية ويشعل منصات التواصل

أشعل الفنان السعودي خالد عبدالرحمن اليوم، منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، بفيديو بعد أدائه إحدى الرقصات الإفريقية، وذلك أثناء مشاركته إحدى القبائل الكينية ‏رقصاتهم الشهيرة، خلال رحلة "نخبة الرحالة".

الرحلة التي شارك فيها الفنان خالد عبدالرحمن مع عدد من الرحالة السعوديين، انطلقت مؤخراً من العاصمة السعودية الرياض إلى جنوب إفريقيا، في رحلة مسافتها 18,000 كلم، مروراً بـ 9 دول إفريقية، ومنها إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول الإفريقية.

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وتهدف الرحلة لاستكشاف براري وغابات إفريقيا، وهي رحلة وثائقية استكشافية وسياحية، ويتم بث وقائع الرحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.