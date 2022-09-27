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فيديو عن "دهس فتاة" في أبها.. وشرطة عسير توضح القصة

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لقطة من الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل
لقطة من الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل

فيديو عن "دهس فتاة" في أبها.. وشرطة عسير توضح القصة

تم القبض على الفتاة ومرافقها بعد ظهورهما في مقطع مخالف للآداب العامة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

انتشر مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل في السعودية حيث قيل إنه يظهر فتاة خالفت الأنظمة في أبها وتعرضت للدهس.

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لكن الحقيقة ما لبثت أن ظهرت وتبيّن أنه تم القبض على الفتاة الظاهرة في الفيديو وعلى مرافقها، وتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في حينه.

وقد أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على شاب وشابة بعد ظهورهما في مقطع مخالف للآداب العامة، مؤكدةً أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وبعد انتشار الفيديو، استخدم بعض الناشطين على مواقع التواصل وسم #دهس_فتاة_بأبها للتعبير عن رفضهم لبعض التصرفات التي تنم عن لامبالاة من قبل عدد من الشباب والشابات مشددين على أهمية رقابة الأسرة والجهات الأمنية على هذه الفئات.

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