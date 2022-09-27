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قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين من إعصار "إيان"

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الإعصار إيان فلوريدا
منزل في فلوريدا يتحصن من الإعصار "إيان"

قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين من إعصار "إيان"

دعت القنصلية، المواطنين، إلى متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام واتباع تعليمات وإرشادات السلامة

العربية.نت - مريم الجابر 

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حثّت قنصلية المملكة في هيوستن، السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، على أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من جرّاء إعصار "إيان" على ولاية فلوريدا.

وتفصيلاً، قالت القنصلية، عبر حسابها على تويتر"، إنه "إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار "إيان"، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية".

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ودعت القنصلية، المواطنين، إلى متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع القنصلية عند الحاجة.

وأكّدت أنه في حال الضرورة والطوارئ يُرجى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الأرقام: (2819178658)،(2819178305)، (2818890570).

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