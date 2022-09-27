من هو وزير التعليم السعودي الجديد؟
وضع وزير التعليم السعودي الجديد يوسف بن عبد الله البنيان، اسمه ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط للعام 2021
وضع وزير التعليم السعودي الجديد يوسف بن عبدالله البنيان، اسمه ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط للعام 2021، إذ كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سابك". ويحمل البنيان شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل عليها عام 1987، في حين حصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية عام 1996.
وعمل البنيان منذ ذلك الحين في عدة مناصب تابعة لشركة سابك وفروعها المختلفة، إذ شغل منصب مدير عام وسطيات النسيج في المركز الرئيس لشركة سابك بالرياض، ثم مديرا عاما لشركة سابك الأمريكيتين في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية لمدة عامين متتاليين، ثم مديرا عاما لشركة سابك آسيا الباسيفيك لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب النائب للرئيس التنفيذي للكيماويات، ومنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة سابك، بعدها عمل نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
ومنذ عام 2015 وحتى صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه وزيرا للتعليم وهو يعمل رئيسا تنفيذيا للشركة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة فيها.
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