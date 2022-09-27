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هذه إسهامات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مجال الترجمة

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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

هذه إسهامات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في مجال الترجمة

تقوم المكتبة بترجمة أنواع عدة من الكتب من مختلف اللغات العالمية الرئيسية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والهندية والإسبانية واليابانية إلى اللغة العربية

العربية.نت - مريم الجابر 

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مع اقتراب اليوم العالمي للترجمة الذي يحتفل به العالم في الثلاثين من سبتمبر من كل عام، تظهر الإصدارات والأنشطة المختلفة ما تضطلع به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من دور مهم في هذا المجال.

وقامت المكتبة بترجمة أنواع عدة من الكتب من مختلف اللغات العالمية الرئيسية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والهندية والإسبانية واليابانية) إلى اللغة العربية.

كما قامت المكتبة مؤخراً بترجمة عدة كتب، منها "أخلاقيات البيانات وإدارة المعلومات: المفاهيم والأدوات والأساليب" من تأليف كاثرين أوكييف وداراغ أوبرايان. وكتاب بعنوان "مشاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا" من تأليف الدكتور صاحب عالم الأعظمي الندوي. وكتاب ثالث بعنوان "دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب: الآثار المحتملة في العلاقات التثاقفية المعاصرة" من مراجعة وتحرير الدكتور نايف بن رزق بن فارس الروضان.

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من جانب آخر، حققت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العامة للترجمة، حضوراً عالمياً نوعياً، بعد مرور 16 عاماً على إنشائها. وتمنح هذه الجائزة سنوياً للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها.

وسيقام حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة في القاهرة في شهر أكتوبر المقبل.

ومع هذه الدورة وصل إجمالي الترشيحات لهذه الجائزة إلى 1500 عمل منذ انطلاقها، تشمل نحو 41 لغة في كافة مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية، بمشاركة 60 دولة حول العالم و475 محكماً. وفاز بالجائزة حتى الآن 123 فائزا في فروعها الستة.

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