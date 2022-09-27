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وصول الطائرتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

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وصول الطائرتين الثامنة والتاسعة ضمن الجسر الإغاثي السعودي لباكستان

يستفيد منهما 8424 فرداً

العربية.نت - مريم الجابر

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وصلت الطائرتان الإغاثيتان الثامنة والتاسعة إلى مدينة كراتشي، أمس الأول، وعلى متنهما 60 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8424 فردًا، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من ولي العهد.

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وقد جرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

تأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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