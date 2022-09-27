الصحة السعودية: انخفاض حالات الدرن 21% عام 2022

كشفت وزارة الصحة السعودية عن انخفاض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2015. وأبانت بأن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن نجح في خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3%مقارنة بـ 2015، فيما بلغت نسبة نجاح علاج الحالات 89.5% خلال عام 2021. كما بلغ عدد الحالات التي تم متابعتها من قبل الفرق الميدانية لعام 2022 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الشرقية، ومحافظة جدة 1622 حالة.

وأشارت في بيان لها، بأن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فعّل يوم الدرن العالمي افتراضياً، والذي يوافق يوم 24 من شهر مارس الماضي بحضور 233 كادراً صحياً، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود، للقضاء على وباء الدرن.

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يذكر أن الدرن "السل" مرض معدٍ يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى "المايكوبكتيريوم"، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، الدماغ، والحبل الشوكي، ويعد أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، حيث يفقد كل يوم ما يقرب من 4000 شخص حياتهم بسبب مرض الدرن، فيما يصاب ما يقرب من 28000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

وأنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون شخص منذ عام 2000.